Assumo la pillola Yaz e non mi andava di avere il ciclo…

Buongiorno dottori, io assumo la pillola yaz da qualche anno e non ho mai avuto problemi.

Per questo mese volevo peró saltare il ciclo da sospensione in quanto sono al mare, e non mi andava di avere il ciclo proprio in quella settimana.

Volevo dunque chiedervi se la cosa è fattibile senza che possa creare dei danni per i futuri cicli o che si alteri qualcosa…

Grazie.

Anonima

Cara Anonima,

con la pillola yaz è possibile saltare il ciclo da sospensione e proseguire con un nuovo blister, non assumendo quindi le quattro compresse bianche placebo.

L’assunzione può essere proseguita per il tempo desiderato fino alla fine delle compresse attive della seconda confezione; tuttavia durante tale assunzione prolungata potrebbero presentarsi degli episodi di spotting.

Recenti studi internazionali avrebbero dimostrato che l’assenza di pausa tra un blister e l’altro, quindi l’assenza delle false mestruazioni, non provocherebbe alcuna modificazione particolare e garantirebbe comunque una protezione elevata da gravidanze indesiderate.

Per cui di fronte ad una particolare necessità, come quella di cui ci hai parlato tu, non dovrebbero sussistere problemi nell’assunzione ininterrotta delle compresse contenenti il principio attivo e non dovrebbero esserci delle alterazioni in futuro.

Qualora volessi sciogliere altri dubbi potresti chiedere conferma al tuo ginecologo che, conoscendo la tua storia, potrà darti conferma e rassicurarti rispetto a questa possibilità.

Un caro saluto!