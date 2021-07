VIDEO| WASB. Ecco le borse ‘sneaker inspired’

Roma – È dopo aver visto un docufilm sulle sneaker che Paola Gualini e Fabio Galassi hanno pensato di creare una linea di borse ‘sneaker inspired’. La coppia, nel lavoro e nella vita, ci ha messo due anni per portare a casa il progetto: WASB, When A Sneaker Becomes, nasce nel 2020.

I primi modelli, presentati in anteprima nella sezione Showcase di Altaroma, saranno in vendita da gennaio 2022. Pellami coloratissimi attentamente selezionati, materiali inediti, tagli e cuciture couture rendono le borse WASB veri e propri oggetti del desiderio. Accessori dal design contemporaneo, che vengono costruiti seguendo le tecniche tradizionali dei maestri pellettieri italiani. L’identità di WASB, infatti, si basa su principi ben identificati: etica, valori famigliari e produttivi, elevato risultato finale e cura delle risorse umane come asset reale, questi i tratti salienti di questo brand 100% Made in Italy.

Paola Gualini e Fabio Galassi hanno raccontato ai microfoni di Diregiovani come nascono i modelli WASB. Un controllo diretto della filiera, dal reparto design alla modelleria fino al controllo qualità, li ha portati alla realizzazione di un prodotto di alta artigianalità.

GUARDA L’INTERVISTA