‘Rome is my Runway’, ad Altaroma sfila il Made in Italy sostenibile

FRANCESCA MARCHISIO

Francesca Marchisio è una designer italiana titolare di un atelier a Reggio Emilia. Dal 2004 lavora come consulente per diverse aziende e nel 2018 ha lanciato l’omonimo brand con l’obiettivo di trasformare il funzionale in design e i modelli reversibili in oggetti senza tempo. Tutti i materiali sono realizzati in Italia, e le collezioni vengono distribuite in boutique di lusso e department store internazionali. Il marchio combina l’emozione della moda con il metodo del design industriale per creare capi autentici, che oggi si traducono anche in una ricerca sul tema della sostenibilità selezionando materie prime, fornitori locali e valorizzando i rifiuti con la capsule Waste Couture.

www.francescamarchisio.it