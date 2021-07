Dai tessuti rigenerati alle scarpe su misura: ecco Valentina Poltronieri

Roma – Valentina Poltronieri ha 27 anni e una linea di abbigliamento che crea nel suo laboratorio in provincia di Bergamo. Arte, teatro, architettura ma soprattutto viaggi ispirano le sue collezioni. La nuova collezione spring/summer 2022, in esposizione anasce dalle suggestioni dele diColori e linee ricordano la città Africana, i tessuti sono naturali, rigenerati o biologici e dallo scorso anno Valentina è impegnata anche nella realizzazione di calzature: scarpe su misura. Ai microfoni di Diregiovani ha anche spiegato come per unsia complicato muovere i primi passi nel mondo della moda.