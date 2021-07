Tg Diregiovani – Edizione del 9 luglio 2021

– SVOLTA STORICA AL SENATO: L’ETÀ DI VOTO PASSA DAI 25 AI 18 ANNI

Una svolta storica per il Senato della Repubblica. Dalle prossime elezioni ci saranno meno rappresentanti – i senatori passeranno da 315 a 200 con la riforma del taglio dei parlamentari – ma più elettori. L’aula di Palazzo Madama ha approvato infatti, il ddl costituzionale per abbassare l’età di voto per il Senato da 25 a 18 anni. I si’ sono stati 178, i no 15, gli astenuti 30. Ottenuto il sì dell’Aula di Palazzo Madama con maggioranza assoluta, ma non avendo ottenuto i due terzi dei voti nell’ultimo passaggio alla Camera del 9 giugno scorso, si dovranno attendere tre mesi prima della promulgazione per lasciare spazio all’eventualità di un referendum confermativo. Il testo, molto breve, modifica l’articolo 58 della Costituzione;

– CATTELAN E FERRAGNI FAVORITI PER LA CONDUZIONE DELL’EUROVISION

L’Eurovision 2022 è ancora lontano ma la Rai comincia già a pensare all’organizzazione tutta italiana della kermesse. A riferirlo è il giornalista di ‘Oggi’, Alberto Dandolo, secondo il quale i nomi pensati per la conduzione sarebbero già stati scelti e sarebbero quelli di Chiara Ferragni ed Alessandro Cattelan. L’azienda si sarebbe, quindi, già riunita e tra i punti da mettere al vaglio c’è sicuramente anche quello riguardante la città. Roma non sarebbe tra le opzioni da prendere concretamente in considerazione. Il Palazzo dello Sport all’Eur, unica location valutata, non sarebbe in condizione per ospitare tutto l’allestimento dello show. Candidata ufficialmente è Torino, città che già negli anni scorsi era in pole position in caso di vittoria all’Eurovision;

– ‘MILLE’ NUOVA COLONNA SONORA DELLA COCA-COLA

“Labbra Rosso Coca-Cola”, è ormai il ritornello dell’estate contenuto nel brano ‘Mille’ di Fedez, con Orietta e Achille. E se il rapper ha voluto celebrare il colore del famoso brand, questo a sua volta ha ringraziato Fedez inserendo il ritornello nella propria campagna estiva nata per lanciare il nuovo design delle confezioni. Mille, intanto, già Disco di Platino a due settimane dal lancio, ha già superato 45 milioni di stream audio/video, di cui 25 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate dell’estate;



– BENJI & FEDE, A VERONA IL SALUTO AI FAN

Cinque album, 5 numeri 1, 17 dischi di platino e 9 d’oro. Quella di Benji & Fede è stata una carriera all’insegna dei successi. Un percorso scintillante che si è chiuso a febbraio 2020 quando i due hanno annunciato la fine del loro “matrimonio artistico” e l’inizio di due progetti da solista. Proprio l’anno scorso Benji & Fede avevano annunciato un concerto d’addio ai propri fan, poi rimandato per il perdurare dell’emergenza Coronavirus che Sarà recuperato lunedì 12 luglio alle 21. L’evento sarà trasmesso anche in streaming su LiveNow e i biglietti sono già disponibili sulla piattaforma. A partire dalle 19.30 pronto anche lo speciale meet & greet, in cui gli utenti avranno la possibilità di interagire via chat con i due artisti;

– POST MALONE, ARRIVA OGGI IL SINGOLO ‘MOTLEY CREW’

Esce oggi, venerdì 9 luglio, in radio e in digitale ‘Motley Crew’, il nuovo singolo di Post Malone, artista multiplatino e nominato ai Grammy Awards. L’annuncio è stato dato tramite un teaser sui profili social dell’artista, che ha collezionato in poco tempo oltre 1 milione di like. Il brano sarà la traccia principale di un progetto legato a un documentario in arrivo prossimamente. ‘Motley Crew’ è un inno alla rabbia, all’altezza di quanto già fatto in passato e in perfetto stile Post Malone. Contemporaneamente, è stato pubblicato il video del brano girato presso Auto Club Speedway che vede la presenza delle star delle gare automobilistiche NASCAR Denny Hamlin e Bubba Wallace.