Focolaio covid in Casa Italia: cambia il telecronista della finale

Ci sono tre contagiati al covid tra i giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio a Euro 2020. Tra loro c’è anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri che sarà sostituito per la finale di domenica. Intanto la Federcalcio ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano. Per precauzione, il ritiro della Nazionale oggi sarà chiuso a tutta la stampa. La conferenza stampa pre partita verrà invece effettuata da remoto, annulla quella in presenza. Escluso al momento il rischio contagio per calciatori e staff tecnico.