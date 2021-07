“Italia-Inghilterra a Bruno Pizzul”: i tifosi hanno scelto il telecronista per la finale

Un coro unanime per una voce indimenticata. Da ore è in trend topic su Twitter #vogliopizzul, l’appello della rete al ritorno in tv di Bruno Pizzul, storico commentatore Rai delle partite della nazionale. Sui social è lui il prescelto dei tifosi per sostituire Alberto Rimedio nel racconto della finalissima di Euro2020 Italia-Inghilterra. Un cambio forzato dell’attuale titolare costretto a restare in panchina perché risultato positivo al Covid.

È la tradizione, la sicurezza, la professionalità. È il sapore della domenica, la lasagna col ragù (non in bianco), le polpette di carne (non di melanzane), il film del lunedì

E daje su…datece #Pizzul#vogliopizzul @RaiSport @RaiUno #vogliopizzul — Mari_mbarza (@nonsensepigra) July 9, 2021

Telecronaca della finale a Brino Puzzul e siamo tutti più contenti #VoglioPizzul — Reginetta del gorgonzola (@Alby4788) July 9, 2021

Tantissimi i messaggi d’amore per il giornalista 83enne originario di Udine, commentatore degli incontri della nazionale italiana di calcio dal 1986 al 2002. La nostalgia è fortissima: la Rai esaudirà questo desiderio? Difficile, ma sognare non costa nulla. Di recente lo storico narratore sportivo è comparso nella pubblicità di Dazn per la campagna abbonamenti della piattaforma pay per view.

Ecco un video che racchiude alcune storiche telecronache di Bruno Pizzul: