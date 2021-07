Il sound dell’estate: la playlist di Marco Mengoni per celebrare l’estate

Non di solo pop batte il cuore di Marco Mengoni in una torrida stagione che promette un ritorno alla vita di sempre. Mentre scala le classifiche con un singolo prodotto da Purple Disco Machine, disponibile su Apple Music in Audio Spaziale, il cantautore compila per Apple Music una selezione cosmopolita ed eclettica, dove i generi si fondono tra gli ascolti più gettonati, equalizzando a tinte forti i toni del giorno. La musica che riempie l’estate di Marco Mengoni, raccolta dai suoi ascolti quotidiani, i ritmi più variegati, le influenze italiane e straniere, da ogni angolo del mondo. Un racconto dalle tinte decise, le stesse di cui è fatta l’estate.

La playlist è disponibile a questo link: Il sound dell’estate

GLI ALTRI ARTISTI

Marco Mengoni è il protagonista italiano. Tra gli artisti che, negli altri Paesi, hanno compilato per Apple Music la playlist celebrating summer: Enrique Iglesias, Ana Mena, Anne-Marie, Addison Rae.