Delusione reale dopo Italia-Inghilterra: la reazione di William, George e Kate fa il giro del mondo

Una gioia che era esplosa solo dopo 2 minuti e che poi si è conclusa con un “cuore spezzato”. Quello degli inglesi ma anche della famiglia reale.

È stesso principe William ad ammettere la delusione dopo la sconfitta della Nazionale britannica contro l’Italia nella finale di Euro 2020. Lo fa con un post sui social parlando di una “grande vittoria” da parte degli Azzurri.

Il secondo in linea di successione e presidente onorario della Fercalcio inglese ha sostenuto gli 11 di Gareth Southgate dagli spalti di Wembley, come aveva fatto per il match con la Germania.

Con lui la moglie Kate e il primogenito George, emozionatissimi nel pre-partita come mostrava la telecamera fissa che riprendeva ogni reazione. Virale l’esultanza incontenibile e molto poco british al gol del vantaggio messo a segno da Shaw.

Io già sono nervosa.. poi ci si mette l’unico bambino al mondo che pare mio nonno … #george #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/vTgnB1ku9L — Stefania Petyx (@StefaniaPetyx) July 11, 2021

Centoventi minuti dopo e conclusi i rigori, facce diametralmente opposte per i tre e immensa tristezza. Fine di una parabola che, ieri sera, ha accomunato la royal family ma anche tutti i tifosi.