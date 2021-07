Italia-Inghilterra, ecco chi è l’invasore di campo della finale – VIDEO

ROMA – Mancano 5 minuti alla fine dei tempi regolamentari. La tensione allo stadio di Wembley, dove è in corso la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, è alle stelle. Il gioco si interrompe bruscamente. Chi assiste alla partita sullo schermo non riesce a capire cosa sta succedendo. A spiegarlo ci pensano i telecronisti: un tifoso a torso nudo ha invaso il campo. L’uomo riesce a divincolarsi dagli steward, correndo per il campo e dribblando i suo inseguitori. Alla fine è stato “catturato” e fatto uscire dal campo. Le telecamere hanno evitato di inquadrare la scena, ma poco dopo il video è stato alla portata di tutti. Come il nome dell’invasore.

Ecco chi è l’invasore di campo della finale Italia-Inghilterra

Non è un tifoso comune l’invasore di campo che ha interrotto la finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. Si tratta di Adam Harison, cantante inglese che ha preso parte al talent show della BBC “Little Mix The Search” come membro della boyband New Priority. Adam ha condiviso la sua bravata su Instagram: “Amo il mio paese e ho fatto tutto questo per divertirmi. Stasera nient’altro che amore e rispetto per l’Inghilterra”.