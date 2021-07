Tg Diregiovani – Edizione del 12 luglio 2021

-Italia campione d’Europa: è festa nelle piazze

L’Italia batte l’Inghilterra e torna campione d’Europa. Dopo oltre 30 anni gli Azzurri conquistano il secondo titolo continentale, dopo la vittoria contro la Jugoslavia nel 1968. Ed è subito festa. Da Roma a Milano, il tricolore ha sventolato per le piazze di tutta Italia, mentre lo stadio di Wembley si tingeva di azzurro. Festeggiamenti per il “Rinascimento azzurro” che si sono protratti fino all’alba, con caroselli di auto, clacson e bandiere che hanno sfilato per le strade della penisola. Dopo 53 anni la coppa d’Europa “It’s coming to Rome”.

-È nata Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez

Dopo nove lunghi mesi di attesa è nata Luna Marì, la seconda figlia di Belen Rodriguez e prima con il compagno Antonino Spinalbanese. A dare l’annuncio è stata la showgirl argentina che ha pubblicato una storia su Instagram con il piedino della bambina avvolto da una scarpina rosa e con la scritta: “C’è qualcuno che è nato adesso”. Emozione condivisa anche dal papà che sui social ha postato uno scatto dei piedini della figlia: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità”, ha scritto. Inoltre, non è mancata la gioia per la vittoria dell’Italia agli Europei 2020. “Giornata fortunata: ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha postato Belen.

-FIFA 22, Mbappé sulla copertina per il secondo anno

Per il secondo anno consecutivo Kylian Mbappé è l’uomo copertina di FIFA 22, nuovo capitolo del popolare gioco di simulazione calcistica di EA Sports, in uscita su console e pc l’1 ottobre. L’attaccante del Paris Saint-Germain e icona del calcio mondiale è uno dei pochi ad essere apparso sulla cover più volte consecutivamente, insieme a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Tra le novità di FIFA 22, la tecnologia di nuova generazione HyperMotion, che promette un’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente di sempre.

-Romics, torna a Roma il Festival del fumetto

Torna nella Capitale il grande evento internazionale dedicato al fumetto, all’animazione e ai games. Dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fiera Roma si rinnova l’appuntamento con il Romics. La numero 27 sarà un’edizione speciale, un grande reboot: tra i padiglioni ci sarà la possibilità di immergersi in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore. E ancora, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent.

-Temptation Island, questa sera nuovo appuntamento

Questa sera, in prima serata su Canale 5, il terzo appuntamento con ‘Temptation Island’: il docu-reality dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia. Dopo l’abbandono di Tommaso e Valentina, sono cinque le coppie rimaste in gioco: Claudia e Ste, Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano e Natascia e Alessio. Nella puntata si vedrà uno scatto d’ira di Ste dopo la visione di un video compromettente sulla sua fidanzata. Federico, invece, vedrà delle immagini sulla sua partner che ha deciso di mettersi in gioco sul serio. Infine, nervi tesi anche per Alessandro: cosa avrà visto su Jessica? Appuntamento alle 21.35