Ops! Sky in diretta su Facetime con Ciro Immobile: compare il numero di telefono dell’attaccante

L’Italia è Campione d’Europa dopo ben 53 anni dall’ultima volta. Nel momento della gioia e dell’euforia non sono mancati anche sviste ed errori. Ciro Immobile in diretta Sky Sport chiama attraverso una videochiamata Facetime un numero della redazione sportiva per mostrare il trofeo appena vinto. Il collegamento è altalenante e alla fine la linea cade mostrando il numero di cellulare dell’attaccante che ignaro del fatto forse avrà ricevuto qualche messaggio e qualche chiamata di troppo la scorsa notte.