I tifosi inglesi furiosi: insulti razzisti a Saka, Rashford e Sancho per i rigori sbagliati

Il momento cruciale per l’Italia Campione d’Europa è stato il rigore sbagliato da Bukayo Saka. Questo però non è stato l’unico errore dal dischetto per gli inglesi, la stella dell’Arsenal è stata preceduta anche da Marcus Rashford e Jadon Sancho. Il ct dei tre leoni, Southgate, aveva puntato tutto su di loro per la lotteria dei rigori e per questo motivo i tre giocatori, 19, 23 e 21 anni, dopo la sconfitta hanno ricevuto svariati commenti razzisti sulle loro pagine social.

Nell’account Instagram di Saka, protagonista del rigore decisivo della partita, i commenti sotto all’ultimo post pubblicato sono a dir poco raccapriccianti: “Esci dal mio paese” e “Torna in Nigeria”, per non parlare dell’utilizzo dell’emoticon della scimmia. Da un lato molte star e calciatori famosi hanno supportato i calciatori, nonostante i loro errori, altre persone invece hanno dato sfogo a tutta la loro frustrazione con delle indicibili frasi razziste.

“Questa squadra inglese merita di essere lodata come un gruppo di eroi, non insultata razzialmente sui social media. I responsabili di questi terrificanti insulti dovrebbero vergognarsi di sé stessi» scrive su Twitter il premier britannico, Boris Johnson, dopo la rabbia social.