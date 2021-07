In giappone farsi pulire le orecchie è un’arte

In Giappone ci sono rituali che resistono e che, agli occhi degli occidentali, sono tanto affascinanti quanto bizzarri. Il ‘mimikaki’ ad esempio è uno scovolino di legno lavorato per favorire la pulizia delle orecchie ed esistono luoghi dove questo rituale è praticato con devozione, diventando un’esperienza spirituale che unisce corpo e anima. A farlo è generalmente una donna in abiti tradizionali che si prende cura del ‘cliente’ iniziandolo a una sorta di cerimonia unica e ‘sacra’. A portarci dentro a questa antichissima tradizione e alle storie autentiche e nascoste degli abitanti di Tokyo è Yaro Abe con ‘Mimikaki – Un piacere per le orecchie’. Il famoso mangaka de’ La taverna di mezzanotte ha esordito in Giappone proprio con questo ‘titolo’ che lo ha portato a vincere il Gran Premio dell’editore Shōgakukan per fumettisti esordienti. La pubblicazione arriva in Italia grazie alla linea Aiken di BAO Publishing.

In un locale di Tokyo, una donna riceve le persone per una piacevole pulizia delle orecchie. Questa cerimonia, che in Giappone assume una sacralità unica, non è un semplice atto fisico: sembra quasi voler restituire ai clienti l’udito, per permettere loro di godere a pieno del mondo riconnettendosi con il proprio spirito e i propri sensi. Una premessa curiosa che fa tornare a galla ricordi sepolti, mentre cambiano i punti di vista e la vita appare sotto una nuova prospettiva.

«Vi siete mai fatti pulire le orecchie da un perfetto sconosciuto? Non sapete cosa vi perdete».

L’AUTORE YARO ABE

Yaro Abe, classe 1963, ha scoperto la passione per il fumetto negli anni dell’università a Waseda. Ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto nel mondo del manga nel 2003, anno in cui il suo talento è esploso grazie alla vittoria del concorso “Nuovi talenti” della Casa editrice Shogakukan. Nel 2006 ha pubblicato La Taverna di Mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi premi e che ha definitivamente consacrato Yaro Abe come uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni. L’opera è stata trasposta in una fortunata serie tv targata Netflix.