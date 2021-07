Tra le ‘Wonder Women’ di Forbes Italia c’è anche Michela Giraud

Tra le 100 personalità femminili accomunate da leadership e creatività di Forbes Italia c’è anche la ‘Regina’ della stand-up comedy italiana Michela Giraud. Tra la Gabanelli, il Ceo di BNL e una ‘eccelsa professoressa di Harvard’, c’è anche la comica e attrice, che sui social fa ironia: “Sono finita tra le 100 Donne di successo in Italia secondo Forbes , prima che se ne accorgano capendo il grave errore fatto vi prometto che rimarrò sempre tra una pizza con la mortadella e quella che si odora le ascelle per capire se è il caso di farsi la doccia alle 17”.

100 personalità femminili che si sono contraddistinte nel 2021 per ingegno, tenacia e competenza. Il titolo scelto è Wonder Women, al plurale. Wonder Woman (al singolare) è il personaggio femminile creato dalla Dc Comics che fa parte della trinità dei super eroi dei fumetti con Batman e Superman che si battono contro le ingiustizie del mondo. Mentre al plurale il titolo è dedicato non solo a Milena Gabanelli (in copertina), ma a tutte le donne che, anche nella semplicità di tutti i giorni, devono essere Wonder Women per gestire le difficoltà, combattere contro le ingiustizie di genere, primeggiare non perché qualcuno glielo consente, ma perché hanno le caratteristiche e il carattere per farlo. Infatti, tra le 100 donne di successo 2021 Forbes ha selezionato scienziate, campionesse dello sport, visionarie, imprenditrici e manager che guidano con polso fermo squadre di lavoro internazionali. Per il quarto anno consecutivo Forbes Italia ha selezionatoIl titolo scelto èal plurale. Wonder Woman (al singolare) è il personaggio femminile creato dalla Dc Comics che fa parte della trinità dei super eroi dei fumetti con Batman e Superman che si battono contro le ingiustizie del mondo. MentreInfatti, tra le 100 donne di successo 2021 Forbes ha selezionato

IL 2021 È L’ANNO DI MICHELA GIRAUD

Nel 2021 abbiamo visto Michela come volto ACTIONAID per la campagna sull’adozione a distanza; come una delle protagoniste femminili del nuovo comedy show di Amazon Prime Italia LOL: Chi ride è fuori; coautrice del libro corale MANIFESTO, edito da Fandango; conduttrice della seconda stagione di CCN – Comedy Central News e de Il Salotto con Michela Giraud, su Comedy Central; attrice nel film Maschile Singolare, e infine, dopo aver vinto nel 2020 il Premio Satira Politica Forte dei Marmi, quest’anno è anche vincitrice del Premio Ischia – Carlo Vanzina 2021.