Rosalinda Cannavò parla di Dayane Mello: “Non voglio illudere nessuno”

ROMA – E’ una delle coppie nate dentro il Grande Fratello VIP e ancora oggi il loro amore è più forte che mai. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono felici e innamorati.

Intervistati dal settimanale “Chi”, si sono aperti sulla loro intimità, raccontando qualche aneddoto legato alla sfera sessuale e all’intesa che hanno trovato sotto le lenzuola. E non solo. Per l’occasione, Rosy ha anche chiarito il tipo di rapporto che la lega a Dayane Mello.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga travolti dalla passione

Tra Rosalinda e Andrea la passione non si è mai spenta, tutt’altro. “Sarebbe grave se dopo 5 mesi avessimo dei momenti ‘bassi’ sotto le lenzuola”, confessa Andrea. “Rosy potrebbe avere anche il pigiama della nonna, mi farebbe sesso lo stesso”.

Anche per Rosalinda la vita “sotto le lenzuola” con Andrea è appagante “in tutte le salse”.

La coppia trascorrerà l’estate in Italia. La prima tappa sarà la Sicilia, dove Rosy avrà modo di far conoscere ad Andrea “i posti dove sono cresciuta e parte della mia infanzia”.

Rosalinda e Dayane

Spazio anche a domande pungenti. Nella casa del GF Vip Rosalinda aveva stretto un fortissimo rapporto di amicizia con Dayane Mello al punto che sul web è nata la fanbase “Rosmello” dedicata al loro possibile amore.

Rosy sembra essere di tutt’altra opinione: “Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del GFVip”, racconta a “Chi”. “Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane ma non voglio illudere nessuno. Non c’è una storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così”.

L’intervista completa è sul numero di “Chi” di questa settimana.