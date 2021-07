Elodie in studio con Mahmood ed Elisa: singolo e album in arrivo

Elodie non perde tempo e torna in studio di registrazione per completare il suo secondo disco. La cantante, che ha debuttato nel 2020 con “This is Elodie”, punta a regalare nuova musica ai suoi fan prima di quanto immaginino. Per questo è volata in Toscana con un team di tutto rispetto. A scrivere canzoni su canzoni con lei ci sono Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz. La prima di queste vedrà la luce a settembre. Ecco gli scatti dei giorni insieme.

