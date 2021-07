Non ho mai 2, l’intervista a Maitreyi Ramakrishnan e Darren Barnet

Come si ricomincia a vivere dopo il dolore della morte di un padre? Quale fidanzato scegliere quando si hanno a disposizione due pretendenti (uno che stimola il cervello e l’altro il corpo)? Come si impara a chiedere scusa e ad accettare quello che non ci piace? Come ci si prende la propria responsabilità dopo aver commesso un errore che ha ferito qualcuno? Domande che hanno delle risposte nella seconda stagione di Non Ho Mai…, disponibile da oggi su Netflix con dieci nuovi episodi.

Il successo di questa serie ormai la precede. Impossibile non lasciarsi travolgere dall’irresistibile e ribelle Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, la protagonista di questo racconto di formazione atipico che ha al centro la vita moderna di un’adolescente americana di origini indiane. Una quotidianità che nella prima stagione viene stravolta dalla morte del padre e nei nuovi episodi dalla decisione di mamma Nalini (interpretata da Poorna Jagannathan) di trasferirsi in India. E non solo. Devi, qui, si ritrova tra due ‘fuochi’: Ben (interpretato da Jaren Lewison)e Paxton (interpretato da Darren Barnet). Il primo la stimona cerebralmente, il secondo fisicamente. La prima stagione, infatti, ci aveva lasciato con una domanda in sospeso: ‘chi sceglierà tra i due?‘. Ed è proprio da qui che riparte il nuovo capitolo, come sempre basato sull’adolescenza della creatrice della serie Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project). Senza dimenticare l’arrivo di una nuova studentessa americana di origini indiane, proprio come Devi, il tema dei disturbi alimentari e dei pettegolezzi che ‘colpiscono’ come pugni nello stomaco. Ultimo ma non ultimo, il rapporto conflittuale tra la protagonista e sua madre ha una svolta: preparatevi a grandi momenti di emozione. In Never I have ever 2, questo il titolo originale, ritroviamo più amore e più ironia in perfetto equilibrio con il dramma. Una storia sincera e fresca capace di conquistare il pubblico con una facilità disarmante.

Ovviamente la storia è tutt’altro che finita. Netflix non ha ancora ufficializzato l’arrivo della terza stagione, ma per come si conclude la seconda non può non esserci il prossimo capitolo!

