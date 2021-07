Tg Diregiovani – Edizione del 15 luglio 2021

-Invalsi, 1 studente su 2 male in matematica

La pandemia fa precipitare il rendimento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. E’ quanto emerge dai dati dell’ultimo studio Invalsi, che ha registrato un calo del livello degli apprendimenti di base rispetto alle rilevazioni del 2018-2019. Alle scuole superiori il 51% degli studenti ha gravi lacune in matematica, mentre il 44% in italiano. Discorso analogo alle medie, dove gli alunni impreparati in matematica sono il 45% e in italiano il 39%. Si mantengono stabili i risultati delle scuole primarie, pressoché identici al pre-pandemia.

-‘Loki’, confermata la seconda stagione della serie Marvel

‘Loki’ debutterà prossimamente su Disney+ con la seconda stagione. Marvel lo ha annunciato attraverso una scena mid-credit dell’ultimo episodio dello show con protagonista Tom Hiddleston, nei panni del Dio dell’Inganno. Al momento ‘Loki’ è l’unica delle tre serie Marvel Studios ad essere stata rinnovata. Per ‘WandaVision’, la prima serie che ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, non sono previsti nuovi episodi. Ma potrebbe esserci la possibilità per ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

-Elodie torna in studio con Elisa e Mahmood

Elodie non perde tempo e torna in studio di registrazione per completare il suo secondo disco. La cantante, che ha debuttato nel 2020 con ‘This is Elodie’, punta a regalare nuova musica ai suoi fan prima di quanto immaginino. Per questo è volata in Toscana con un team di tutto rispetto. A scrivere canzoni su canzoni con lei ci sono Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz. La prima di queste vedrà la luce a settembre.

-‘Non ho mai…’, la stagione 2 debutta oggi su Netflix

Debutta oggi su Netflix la seconda stagione di ‘Non ho mai…’. ‘Never Have I Ever, questo il titolo originale, è ispirata all’infanzia di Mindy Kaling, creatrice della serie: un racconto di formazione sulla vita di una moderna adolescente americana di origini indiane di nome Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan. Nei nuovi episodi vediamo Devi, la protagonista, tra due ‘fuochi’: Ben e Paxton. La prima stagione, infatti, ci aveva lasciato con una domanda in sospeso: ‘chi sceglierà tra i due?‘. Ed è proprio da qui che riparte il nuovo capitolo.

-Un falco ha intrappolato in casa Dwayne “The Rock” Johnson

Nessuno può mettere Dwayne “The Rock” Johnson in un angolo, per parafrasare la celebre battuta di ‘Dirty Dancing’, ma un falco sì. L’attore ha pubblicato un video sui social in cui mostra il grosso volatile intento a mangiare un serpente nella sua abitazione. Quando Johnson prova ad aprire la porta di casa, come mostrano le immagini, l’uccello, anziché volare via, gli stride in faccia. “Entrambi abbiamo alcune cose in comune. Ma lui deve mangiare e io allenarmi. Auguratemi buona fortuna, potrebbe diventare un brutto spettacolo”, dice l’attore, che è attualmente impegnato sul set del cinecomic D.C. ‘Black Adam’ di Jaume Collet-Serra.