Da sangiovanni a Mahmood, tornano in streaming i live di Heroes

Dopo esser stato il primo concerto in streaming l’anno scorso, tornano all’Arena di Verona i live di “Heroes – Together we can”, quest’anno in collaborazione con Aperol. Due le serate che animeranno la location il 17 e il 18 settembre. Parlando di numeri, sono 12 gli artisti che calcheranno il palco per un set di 20 minuti ciascuno.

Ecco il dettaglio delle date:

Venerdì 17 settembre: Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni.

Sabato 18 settembre: Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

Come vedere i concerti e acquistare i biglietti

I concerti andranno in onda in streaming anche sulla piattaforma LiveNow. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di giovedì 15 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com. I biglietti per il live streaming su https://www.live-now.com/it-it.

L’intento benefico delle serate

Quest’anno la musica unisce per promuovere il rispetto di ogni diversità, per una società in grado di accogliere e valorizzare tutte le differenze. Aperol with Heroes 2021, aderendo all’iniziativa internazionale Keychange, rappresentata in Italia da Music Innovation Hub, finanzierà azioni concrete a favore delle minoranze e della parità di genere nel settore musicale.

La raccolta fondi sarà presentata in Italia il 17 Luglio a Milano in occasione di Play:Fair, iniziativa di SDG Action Campaign delle Nazioni Unite.