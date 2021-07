VIDEO| Nessuno può mettere The Rock in un angolo…ma un falco sì!

Nessuno può mettere Dwayne “The Rock” Johnson in un angolo, per parafrasare la celebre battuta di ‘Dirty Dancing’, ma un falco sì. L’attore ha pubblicato un video sui social in cui mostra il grosso volatile intento a mangiare un serpente nella sua abitazione. Quando Johnson prova ad aprire la porta di casa, come mostrano le immagini, l’uccello, anziché volare via, gli stride in faccia. “Entrambi abbiamo alcune cose in comune. Ma lui deve mangiare e io allenarmi. Auguratemi buona fortuna, potrebbe diventare un brutto spettacolo”, dice l’attore, che è attualmente impegnato sul set del cinecomic D.C. ‘Black Adam’ di Jaume Collet-Serra.