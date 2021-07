Loki, Tom Hiddleston si prepara per la seconda stagione

Loki debutterà prossimamente su Disney+ con la seconda stagione. Marvel lo ha annunciato attraverso una scena mid-credit dell’ultimo episodio dello show con protagonista Tom Hiddleston, nei panni del Dio dell’Inganno. Al momento ‘Loki’ è l’unica delle tre serie Marvel Studios ad essere stata rinnovata. Per WandaVision – la prima serie Marvel Studios che ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany – non sono previsti nuovi episodi. Ma potrebbe esserci la possibilità per The Falcon and the Winter Soldier con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.

LOKI, IL TRAILER