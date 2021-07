Irama salta Radio Bruno: “Non sono stato bene”. Fan in allarme

Irama sta mettendo in allarme i suoi fan, per la seconda volta in un anno. Il cantautore, atteso ieri allo show di Radio Bruno a Modena, ha saltato la performance non presentandosi sul palco. Sui social l’ex Amici ha poi spiegato di essere stato poco bene

Irama sta mettendo in allarme i suoi fan, per la seconda volta in un anno. Il cantautore, atteso ieri allo show di Radio Bruno a Modena, ha saltato la performance non presentandosi sul palco.

Nessuna motivazione in particolare per la decisione improvvisa, solo una storia – poi eliminata – in cui l’ex Amici spiega di essere stato poco bene. “Non allarmatevi perché non è nulla di grave”, sottolinea lasciando aperte più domande che certezze.

Al momento, tutto tace dall’etichetta discografica e dallo stesso Irama, che su Twitter diventa anche Trending Topic.

Sono le fan a lanciare l’ipotesi più grave: e se Irama fosse stato contagiato e avesse preso il Covid? Sarebbe una situazione paradossale, scrivono in molti sul social, visto che lo scorso marzo – nella settimana del Festival di Sanremo – Irama ha dovuto continuare la gara in “smartworking” essendo costretto a una quarantena forzata dopo il contatto con un positivo.

Se nella città dei fiori il 25enne ha risolto partecipando con i video delle prove, in questa situazione è impossibile rimediare.

