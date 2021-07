Sono preoccupata perché ho avuto rapporti non protetti…

Buongiorno, Mi trovo qui a riscrivere perché il ciclo non è ancora arrivato. Ho avuto 3 rapporti non protetti: 15giugno/21giugno/3 luglio Ho fatto un test il 5 luglio e un altro il 10 luglio entrambi negativi. Mi sono sottoposta il 13 luglio ad un prelievo delle beta, con risultato <0.1 Posso totalmente escludere la gravidanza? O il rapporto del 3 luglio potrebbe ancora destare dei sospetti?

Anonima

Cara Anonima,

quando i rapporti non sono protetti vi è sempre un rischio.

Il coito interrotto non è un metodo sicuro poiché ha sempre un margine di rischio considerando che non si può controllare del tutto il proprio corpo soprattutto in un momento di piacere.

Il test di gravidanza viene considerato attendibile dopo 12-14 giorni dal rapporto o dal primo giorno di ritardo; l’analisi del sangue delle beta hcg viene prodotta nel momento in cui l’ovulo fecondato si annida nell’utero e questo avviene dopo circa 7 giorni dal concepimento. In linea di massima può essere dosato dopo circa 11/14 giorni.

Per essere maggiormente sicura rispetto all’ultimo rapporto, potresti ripetere l’analisi o potrebbe essere utile consultare il tuo il ginecologo.

Per il futuro potresti utilizzare uno dei tanti metodi contraccettivi sicuri in commercio per evitare rischi e vivere serenamente la sessualità.

Un caro saluto!