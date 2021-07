A Mykonos bandita la musica nei locali e coprifuoco a causa del Covid

Aumentano ogni giorno di più i casi di Covid in Grecia, a causa della variante Delta. Per questo le autorità greche hanno deciso di adottare misure ancora più restrittive per cercare di contenere la circolazione del virus. In particolar modo sull’isola di Mykonos, tra le mete del divertimento più gettonate tra i ragazzi e le ragazze. Tra le restrizioni, che resteranno in vigore fino al 26 luglio, il coprifuoco tra l’una e le sei del mattino e il divieto di mettere musica nelle discoteche, nei ristoranti e nei bar.