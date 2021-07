Hysaj canta ‘Bella Ciao’: pioggia di insulti dai tifosi della Lazio

Bufera sul difensore della Lazio Elseid Hysaj. Il neo acquisto biancoceleste è sotto accusa dei tifosi per i suoi gusti musicali. Sembra paradossale, eppure non sono le qualità calcistiche dell’ex terzino del Napoli a tenere banco ma quelle canore. Nel classico rito di iniziazione alla nuova avventura che caratterizza ormai tutte le squadre, Hysaj ha scelto di intonare ‘Bella Ciao’, brano noto per il suo connotato politico e simbolo dei partigiani e della Resistenza. Indirizzo ben lontano da quello che storicamente caratterizza invece il tifo laziale, tacciato più volte anzi di avere respiro nostalgico fascista. Il video è diventato virale sui social e diversi integralisti del tifo laziale hanno insultato il calciatore, lasciando intuire che la sua presentazione non è delle più gradite.

Perché per presentarsi ai nuovi compagni della Lazio ha deciso di intonare Bella Ciaopic.twitter.com/ca44tky5ft — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 18, 2021

Noi siamo dalla parte di #Hysaj . E purtroppo c’è gente che continua a non capire che la Lazio è qualcosa che va oltre, e non si può/deve ingabbiarla nei rispettivi colori e schemi. — Laziali Véneto (@LazialiV) July 18, 2021

Quando si dice: "la Lazio è altro", appunto, la Lazio è altro. Non è fascista come voi.



Quindi, o cambiate idea su cosa è il fascismo, oppure andate a tifare la Roma, creata dal vostro Mussolini.



Fuori i fascisti dalla tifoseria!#Lazio #Hysaj — Luca Nacchio (@LucaNacchio) July 18, 2021