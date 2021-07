Tg Diregiovani – Edizione del 19 luglio 2021

Nella nuova edizione del Tg Diregiovani di oggi:

– PAOLO BORSELLINO, IL RICORDO DI MATTARELLA A 29 ANNI DALLA SCOMPARSA

Ricorrono oggi i 29 anni dalla strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudicie Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Nell’anniversario dell’attentato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che: “Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni. “Borsellino, e come lui Giovanni Falcone-ha spiegato-, sapevano bene che la lotta alla mafia richiede una forte collaborazione tra Istituzioni e società. Per questo si sono spesi con ogni energia. Hanno testimoniato, da uomini dello Stato, come le mafie possono essere sconfitte, hanno dimostrato che la loro organizzazione, i loro piani possono essere svelati e che i loro capi e i loro sicari possono essere assicurati alla giustizia”;

– BRITNEY SPEARS: “NIENTE PIÙ ESIBIZIONI SOTTO IL CONTROLLO DI MIO PADRE”

“Non mi esibirò su nessun palco con mio padre che controlla quello che posso indossare, dire, fare o pensare”. Inizia così il nuovo post di Britney Spears che ha sfogato su instagram la sua rabbia. “Ha ucciso i miei sogni”, ha spiegato. L’unica cosa che ho ora è la speranza, e la speranza è difficile da uccidere”. La star per la prima volta in 13 anni ha potuto nominare un proprio legale e la sua scelta è ricaduta così su Mathew Rosengart, ex procuratore noto per aver difeso vip come Keanu Reeves e Sean Penn. La nuova udienza che vedrà ancora una volta Britney contro il padre è fissata per settembre;

– ELIZABETH OLSEN OSPITE DEL ‘FILMING ITALY SARDEGNA FESTIVAL’

Elizabeth Olsen sarà ospite della quarta edizione del ‘Filming Italy Sardegna Festival’. Per celebrare l’attrice, volto del mondo Marvel, la rassegna proporrà alcuni dei suoi titoli più celebri con le proiezioni di ‘Captain America: Civil War’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Avengers: Endgame’ e ‘Wandavision’. Il ‘Filming Italy Sardegna Festival’ si svolgerà dal 21 al 25 luglio a Forte Village di Cagliari. La manifestazione negli anni si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment on demand e televisivo;



– ‘TIGERS’, IL ‘LATO OSCURO’ DEL CALCIO ARRIVA SUL GRANDE SCHERMO

Il mondo del calcio è fatto di emozioni e di miti ma anche di ‘predatori’ che spremono giovani talenti non curandosi della loro salute mentale. Lo scopo è uno: addestrarli per fare soldi. E non importa se le loro aspettative troppo alte potrebbero schiacciare l’atleta. Di questo parla Ronnie Sandahl nel film ‘Tigers’. La pellicola, dal 22 luglio al cinema, è tratta dall’autobiografia del 2007 ‘In the shadow of the San Siro‘ di Martin Bengtsson, il prodigio svedese del calcio che a 16 anni viene comprato dall’Inter. Lo scrittore racconta come il suo sogno, mentre giocava nella Primavera neroazzurra, si sia trasformato in un incubo: una profonda depressione che lo ha portato ad abbandonare il pallone e che ha reso meno luccicanti i riflettori di quel campo da calcio tanto desiderato;

‘TEMPTATION ISLAND’, STASERA LA NUOVA PUNTATA

Andrà in onda stasera su Canale 5 la nuova puntata di ‘Temptation Island’. Mentre Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma insieme per coronare la propria storia d’amore con la promessa di matrimonio (che dovrebbe celebrarsi il 7 agosto), le quattro coppie rimaste continuano il loro viaggio per capire fino in fondo se si tratti di vero amore o se la separazione nei villaggi li sta conducendo a prendere strade diverse. In chiusura della scorsa puntata, Filippo Bisciglia ha annunciato da parte di una delle fidanzate la richiesta di un confronto immediato che certamente turberà gli animi nel villaggio dei fidanzati. Chi tra loro sta per vivere il momento più intenso del proprio percorso? Lo scopriremo stasera.