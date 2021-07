Rivoluzione ad Amici di Maria De Filippi: nuova data di inizio

È in atto una piccola ‘rivoluzione’ ad Amici, il programma di Maria De Filippi amatissimo dal pubblico e trampolino di lancio per molti talenti emergenti dello spettacolo italiano. A cambiare sarà il calendario: la trasmissione tv partirà infatti a settembre, precisamente il 18, alle ore 14:10 su Canale 5, secondo quanto riportato da Tv Blog.

Un drastico cambiamento per i fans, abituati a vedere il percorso di Amici iniziare a novembre con il classico appuntamento del sabato, abbinato al day time pomeridiano. Quest’anno, invece, sarà tutto anticipato. Nessuno stravolgimento, invece, per il cast, riconfermato in pieno. Come di consueto c’è grande attesa per scoprire quali saranno i nuovi ragazzi che animeranno la scuola. Altra notizia che farà contenti sicuramente i fan di Amici è quella del pomeridiano di Canale 5 che da questa stagione si allungherà e durerà in totale mezz’ora a puntata, non più venti minuti.