Il messaggio body positive di Camila Cabello: “Amo il mio corpo”

“Non sono in guerra contro il mio corpo”. A parlare è Camila Cabello che, in un video su Tik Tok, ha voluto lanciare un messaggio body positive per incoraggiare lei e tutti i suoi fan.

La cantante di origine cubana ha raccontato di aver avuto un momento di tristezza dopo aver visto qualche rotolino sulla pancia mentre faceva jogging.



Il messaggio body positive di Camila Cabello

“Stavo correndo nel parco pensando ai fatti miei, cercando di tenermi in forma e in salute. Avevo indosso un top che scopriva la pancia. E non la stavo nascondendo, perché stavo correndo e esistendo come una persona normale che non se la nasconde per tutto il tempo”. Ad un certo punto, però, si è soffermata sul pensiero della pancia e dei kg di troppo. “Ho pensato ‘dannazione!”, ha raccontato. “Ma poi mi sono ricordata che non sono in guerra contro il mio corpo. Sono grata per questo corpo che mi permette di fare ciò che devo fare. Siamo donne vere con curve e cellulite, smagliature e grasso. E va bene così”.