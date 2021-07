Ho avuto un rapporto completo protetto da preservativo…

Cara Anonima,

comprendiamo le tue preoccupazioni, sai è naturale avere dubbi e perplessità sulla sessualità. Proviamo a darti delle informazioni.

Affinché si possa instaurare un concepimento deve esserci un

rapporto non protetto con penetrazione ed eiaculazione interna ai genitali femminili durante i giorni fertili della donna, che solitamente in un ciclo regolare di 28 giorni, cadono tra l’11° ed il 18° giorno di ciclo.

Da quanto ci scrivi, la penetrazione è durata davvero poco e l’eiaculazione è avvenuta esternamente tramite Masturbazione.

Per il futuro, visto che non è così facile individuare i giorni fertili poiché l’ovulazione può subire variazioni, ti consigliamo di indossare il preservativo dall’inizio alla fine del rapporto, per vivere la vostra intimità con maggiore serenità.

Un caro saluto !