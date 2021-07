PES 2022 cambia nome e arriva gratis in autunno

Abituatevi. Da questo autunno Pro Evolution Soccer, per tutti PES, cambia ufficialmente nome e diventa solo eFootball.

Konami ha rilasciato il primo trailer del nuovo capitolo della saga calcistica, in arrivo GRATUITAMENTE su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, iOS, Android.

Sì, avete letto bene. PES 2022, pardon, eFootball sarà free-to-play. E prossimamente anche cross-platform.

Addio PES!

“Abbiamo superato i limiti di PES e siamo entrati in una nuova dimensione di calcio virtuale. Per simboleggiare l’inizio di una nuova era, abbiamo lasciato alle spalle il nostro adorato brand PES e l’abbiamo rinominato eFootball‘“, spiega Konami sulla pagina ufficiale del gioco.



Per celebrare questo nuovo inizio, Konami ha deciso di dare la possibilità a tutti di provare questa nuova esperienza, rendendo eFootball disponibile gratuitamente.

eFootball, la road map

I piani di Konami sono quelli di garantire una esperienza di gioco più completa possibile. Per farlo ha stabilito un piano strategico aziendale, che partirà con il lancio di eFootball ad inizio autunno.

Ecco una sintesi: