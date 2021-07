Tg Diregiovani – Edizione del 21 luglio 2021

– MISSIONE COMPIUTA: JEFF BEZOS È ANDATO NELLO SPAZIO

L’uomo più ricco del mondo ha realizzato il sogno di una vita. Jeff Bezos, proprietario di Amazon, ha oltrepassato l’atmosfera terrestre ed è entrato nello spazio. Il viaggio, compiuto simbolicamente il 20 luglio come lo sbarco sulla Luna, è durato in totale 11 minuti. A bordo della New Shepard, navicella della società Blue Origin fondata proprio da Bezos nel 2000, il fratello Mark e altre due persone: Wally Funk, ex pilota di 82 anni che aveva partecipato all’addestramento della Nasa negli Anni 70 senza mai partire e Oliver Daemen, studente 18enne di medicina: è il più giovane esploratore dello spazio della storia;

– SVELATA LA DATA DI USCITA DI ‘ETERNALS’

Arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company, ‘Eternals’, terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel. Diretta dalla regista vincitrice dell’Academy Award Chloé Zhao, la pellicola presenta un nuovo team di supereroi, eroi immortali costretti a uscire dall’ombra, per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, ‘The Deviants’;

– COLDPLAY, IL NUOVO ALBUM ARRIVA IL 15 OTTOBRE

I Coldplay hanno annunciato l’uscita del nuovo album, ‘Music Of The Spheres’. Il nono disco della band uscirà il 15 ottobre. Il lavoro, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su Instagram con una nota scritta a mano insieme ad un album trailer. Lo scorso maggio i Coldplay, hanno pubblicato il singolo Higher Power, primo estratto da ‘Music Of The Spheres’, – che ha superato i 160 milioni di stream e che è rimasto al vertice della classifica radiofonica italiana per ben 6 settimane. La band ha anche rivelato la tracklist del nuovo album, con 5 delle 12 tracce rappresentate da emoji;

– TOKYO 2020, UN CORTO ANIME PER CELEBRARE LE OLIMPIADI

Il Giappone onora la sua cultura e celebra le imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020, in partenza il 23 luglio, con un corto in stile anime. La clip è stata presentata nel luglio del 2019, ma con i giochi olimpici alle porte è tornata virale. Protagonista del video è la mascotte Miraitowa, figura atletica con un forte senso di giustizia, in grado di spostarsi in qualsiasi luogo istantaneamente.Come per la maggior parte dei nomi giapponesi, anche Miraitowa ha un significato ben preciso. “Mirai” significa futuro e “Towa” eternità: un augurio che i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 portino a un futuro di speranza eterna nei cuori di tutto il mondo;

– ‘MULTISALA PREMIERE’, FRANCO126 TORNA LIVE CON IL TOUR ESTIVO

Parte il 21 luglio da Ortona il ‘Multisala Premiere’ di Franco126, tour atteso che impegnerà il cantante romano in 10 tappe in giro per l’Italia per tutta l’estate. L’artista presenterà dal vivo il suo ultimo album ‘Multisala’, uscito per Bomba Dischi / Island Records lo scorso 23 aprile. ‘Multisala Premiere’ anticipa le date nei palazzetti già annunciate e previste per l’autunno: 5 novembre, Milano (Mediolanum Forum) e 10 novembre, Roma (Palazzo dello Sport).