Miriam Leone come Eva Kant fa impazzire il web

A meno di 24 ore dalla diffusione del trailer di Diabolik, il nuovo film dei Manetti Bros con Luca Marinelli, le immagini di Miriam Leone nei panni di Eva Kant sono diventate subito virali.





Miriam Leone è Eva Kant

Miriam Leone abbandona la sua chioma rossa per diventare la biondissima ladra compagna del genio del crimine.

Ideato dalle sorelle Giussani, il personaggio di Eva Kant ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel terzo numero di Diabolik del 1963, e da allora è entrato nell’immaginario comune come icona di fascino.

In origine, il suoi lineamenti traevano ispirazione da Grace Kelly e Kim Novak, ma successivamente si sono evoluti diventando più moderni. Chi meglio di Miriam Leone poteva incarnare sul grande schermo tutto quel fascino?