Tg Diregiovani – Edizione del 22 luglio 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– ‘DIVERSITY MEDIA AWARDS’, STASERA LA SESTA EDIZIONE SU RAIPLAY

Va in onda questa sera alle 21 su RaiPlay la sesta edizione dei ‘Diversity Media Awards’. Durante la serata, svoltasi nei giorni scorsi al Teatro Franco Parenti di Milano, sono stati premiati contenuti mediali e personaggi che nel 2020 hanno contribuito ad una rappresentazione inclusiva delle persone e delle tematiche legate alla diversity. A salire sul palco, accanto ai conduttori Diego Passoni e Marina Cuollo, sono stati numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile. Tra i riconoscimenti assegnati agli ‘Oscar dell’Inclusione’ quello a Chiara Ferragni e Fedez, eletti come Personaggio dell’Anno e quello per la Miglior serie tv italiana ritirato da Beatrice Bruschi, tra i protagonisti di ‘SKAM Italia’;

– ‘DIABOLIK’, ONLINE IL TRAILER DEL FILM DEI MANETTI BROS.

È online il trailer ufficiale di ‘Diabolik’, film diretto dai Manetti bros. Dopo svariati rinvii a causa del Covid, la pellicola ha finalmente anche una data di uscita, quella del 16 dicembre, quando arriverà sul grande schermo con 01 Distribution. L’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani vede Luca Marinelli nella tuta nera del ‘Re del terrore’ accompagnato da Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell’ispettore Ginko. Con loro nel cast, anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini e Roberto Citran;

– KANYE WEST, IL 23 LUGLIO ESCE IL NUOVO ALBUM

Sarà presentato in anteprima mondiale giovedì, durante una listening session al Mercedes Benz Stadium di Atlanta e trasmesso in livestreaming su Apple Music, il nuovo disco di Kanye West. Il decimo album in studio, firmato dal rapper si chiamerà ‘Donda’ e uscirà il prossimo 23 luglio. Per annunciare il nuovo lavoro, l’artista ha scritto e montato uno spot per Apple, trasmesso durante la sesta partita delle finali NBA. Ad accompagnare la clip è il brano ‘No Child Left Behind’, singolo appunto, che anticipa il nuovo disco;

– FEDEZ TRA I DOPPIATORI ITALIANI DI ‘SPACE JAM: NEW LEGENDS’

Warner Bros. Pictures ha annunciato le voci italiane dell’attesissimo ‘Space Jam: New Legends’, in arrivo al cinema dal 23 settembre. Tra queste anche Fedez che presterà la voce a Wet-Fire, membro della Goon Squad e versione digitale super potenziata del giocatore, capace di creare ostacoli meteorologici sul campo, sparare fiamme o schizzare onde d’acqua contro la squadra avversaria. Accanto al rapper nel film, troveremo anche le voci di Carlton Myers, Cecilia Zandalasini, Gianluca Gazzoli e Flavio Tranquillo;

– MACE, PRIMA DATA LIVE A MILANO IL 2 APRILE

Dopo l’evento che lo ha visto protagonista di un concerto sull’ arco trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, Mace ha annunciato la prima data del tour ‘OBE LIVE An Out Of Body Experience’ che si terrà il 2 aprile 2022 al Fabrique di Milano. Il ritorno ai live, sarà per Mace l’occasione per presentare il suo ultimo concept album, ‘OBE’. I biglietti del concerto, prodotto da Artist First, sono già disponibili in prevendita.