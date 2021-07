Tg Diregiovani – Edizione del 23 luglio 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– GREEN PASS, ECCO LE NUOVE REGOLE

Il Governo ha approvato il nuovo decreto legge con le misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Il certificato verde servirà per il servizio al tavolo in luoghi di ristorazione al chiuso, per accedere a parchi tematici, piscine, palestre, luoghi della cultura, per partecipare a competizioni sportive e in occasione di grandi eventi. Cambiano anche i parametri per determinare il colore delle regioni: si resterà in zona bianca se il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale sarà “uguale o inferiore al 15 per cento” o se “il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19? sarà “uguale o inferiore al 10 per cento”. Per quanto concerne le scuole, lavoro e trasporti pubblici, che richiedono provvedimenti specifici, si discuterà nelle prossime settimane. Restano chiuse le discoteche;

– AMY WINEHOUSE: A DIECI ANNI DALLA MORTE LA BBC LA RICORDA CON UN DOCUMENTARIO

Il 23 luglio 2011 si spegneva a 27 anni Amy Winehouse, autrice di canzoni straordinarie nate da una vita segnata da solitudine e dipendenze. In quel giorno di dieci anni fa, la ragazza del soul entra a far parte di quell’elite sfortunata e talentuosa chiamata ‘Club dei 27’, i cui membri ‘onorari’ sono leggende come Kurt Cobain, Jim Morrison e Janis Joplin. Per celebrarie questo anniversario la Bbc ha prodotto un nuovo documentario dal titolo ‘Amy Winehouse: 10 years on’ pellicola biografica che intende mostrarci il lato più personale ed intimo della cantante;

– ONLINE IL TRAILER UFFICIALE DI ‘DUNE’

È online il trailer ufficiale di ‘Dune’. Il film, diretto da Denis Villeneuve, sarà presentato ‘Fuori Concorso’, in prima mondiale, alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia prima di arrivare sul grande schermo il 16 settembre. ‘Dune’ è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert e racconta la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento (interpretato da Timothée Chalamet ), nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Tra gli attori, nel cast, anche Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa e Javier Bardem;

– ELODIE DEBUTTA SUL GRANDE SCHERMO COME ATTRICE IN ‘TI MANGIO IL CUORE’

Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, ‘Ti mangio il cuore’. Tratta dall’omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, è la prima pellicola che racconta la criminalità organizzata foggiana che, solo tra il 2017 e il 2018, ha fatto registrare la media di un omicidio a settimana, una rapina al giorno, un’estorsione ogni quarantott’ore. Una mattanza che ha fatto decine di morti e ha il suo inesauribile motore nella cruenta faida decennale tra due famiglie: i Romito e i Li Bergolis. Le riprese del film, inizieranno in autunno;

– SANGIOVANNI, ONLINE IL VIDEO DI ‘MALIBU’

È online il video di ‘Malibu’, brano firmato da Sangiovanni. La hit del cantante di Amici, fresca del quarto disco di platino, si trova in cima alle varie top ten e su Spotify è ancora stabile al secondo posto. Nella clip non poteva mancare Giulia Stabile artefice anche della coreografia. È stato lo stesso cantante sul proprio profilo Tik Tok infatti, a condividere una breve clip in cui la ballerina esegue i passi del ritornello.