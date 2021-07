Pierpaolo Pretelli in diretta su Rai 1. Fan scatenati sul web

“Rai 1 ha capito subito quello che in 5 mesi non ha capito canale 5”. Questa è solo una delle numerose frasi pubblicate stamattina su Twitter dopo l’intervista a Pierpaolo Pretelli intervenuto in diretta nel programma Uno Weekend di Rai 1. In tanti infatti, hanno auspicato uno ‘sbarco’ dei ‘Prelemi’ sulla rete ammiraglia, ‘scontenti’ a quanto pare del poco spazio, riservato alla coppia dalle reti Mediaset. Pretelli: “Io e Giulia siamo felici e complici”

“La nostra storia sta andando benissimo siamo, felici e complici” ha detto Pretelli in collegamento dal Giffoni, riferendosi alla fidanzata Giulia Salemi. “Nel week end andremo a Maratea, non vedo l’ora di fare un bagno nel mio mare con Giulia”. E alla domanda su un possibile matrimonio ha risposto: “Abbiamo il supporto della mamma”. Poi da Pretelli anche un consiglio per fermare il Covid: “L’unico modo per uscire da questa situazione è vaccinarsi”, ha detto.

Il cantante tornerà presto sulla Rai. E’ di ieri infatti, la notizia che proprio Pretelli sarà uno dei nuovi concorrenti del programma di Carlo Conti ‘Tale e Quale show’ in partenza il prossimo 17 settembre. In attesa di vederlo sul piccolo schermo, i fan dovranno ‘accontentarsi’ del nuovo video di Pretelli ‘L’estate più calda’.