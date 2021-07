Benedetta Porcaroli e Giulio Pranno a Venezia 78 per La scuola cattolica

Stefano Mordini torna alla Mostra del Cinema di Venezia dopo Lasciami Andare. Il regista presenta alla 78esima edizione La scuola cattolica. Il film, tratto dal romanzo di Edoardo Albinati (vincitore del premio Strega 2016), sarà presentato alla kermesse Fuori Concorso e uscirà nelle sale italiane per Warner Bros. Pictures il 7 ottobre.

“Sono grato ed è importante far parte ancora una volta della Selezione della Mostra internazionale con un film che racconta l’ambiente da cui si è generato quel seme distorto che ha prodotte una delle pagine più nere d’Italia del dopoguerra: l’omicidio del Circeo. Il film vuole mettere in discussione valori, certezze, dogmi dietro i quali una parte della società italiana si è trincerata per tanti anni, raccontando il momento in cui queste convinzioni hanno cominciato a scricchiolare. Sono sicuro che il Festival di Venezia sia il miglior posto dove presentare per la prima volta questa storia”, ha dichiarato Mordini.

LA SCUOLA CATTOLICA, TRAMA

In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell’epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un’irrefrenabile smania di supremazia.

LA SCUOLA CATTOLICA, IL CAST

Il film – una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Picomedia prodotto da Roberto Sessa – è interpretato da Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni, Valentina Cervi, insieme a una nuova, promettente, generazione di govani attori: Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini, Andrea Lintozzi, Guido Quaglione, Federica Torchetti, Luca Vergoni, Francesco Cavallo, Angelica Elli, Beatrice Spata e Giulio Tropea. La pellicola è scritta da

Mordini, Massimo Gaudioso e Luca Infascelli.