Tokyo 2020, Paola Egonu ‘sbotta’ in romanesco contro l’avversaria – VIDEO

La nazionale femminile di pallavolo ha esordito con un 3 a 0 contro la Russia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un risultato che conferma la forza prorompente della squadra di Davide Mazzanti, guidata dalla fuoriclasse Paola Egonu, che ha piazzato 21 punti in partita. E proprio la schiacciatrice azzurra è stata protagonista di un siparietto in campo che ha fatto scatenare l’ironia del web.

Paola Egonu all’avversaria russa: “E pijatela…”

Nel corso della partita Italia-Russa di pallavolo femminile, Paola Egonu si è scusata in inglese sotto rete con un’avversaria, chiedendo per tre volte “Sorry”. Venendo completamente ignorata, l’azzurra si volta dall’altra parte visibilmente contrariata, mandando a quel paese in dialetto romano la sua avversaria, con un liberatorio “E pijanderxxlo dai”.