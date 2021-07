Federica Pellegrini entra nella storia: quinta finale Olimpica consecutiva per la Divina

Nuovo record per Federica Pellegrini. La campionessa azzurra è arrivata in finale nei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, entrando nella storia. Si tratta della sua quinta finale olimpica consecutiva, la prima volta in assoluto per una nuotatrice.

Federica Pellegrini vola in finale

Pellegrini ha conquistato la finale con il settimo tempo (1’56″44). Probabilmente, sarà l’ultima volta che la vedremo gareggiare alle Olimpiadi. “Domani sarà l’ultima finale. Parigi 2024? Grazie ma no, il mio corpo mi sta chiedendo indietro i minuti con gli interessi. Sarà molto divertente, cercherò di godermela fino alla fine, forse sarà la prima finale olimpica davvero divertente per me“.

La Divina esclude anche la possibilità di salire sul podio. “Non sono una che si prende in giro, domani il reparto medaglie è chiuso. Il podio per me non è raggiungibile in questo momento. Con l’età ho imparato a pormi degli obiettivi fattibili, sempre più difficili per via dell’età, però senza sognare l’impossibile. Domani per me vince la Titmus, e andrà pure molto vicina al record del mondo”, ha raccontato.

Adesso, quindi, “solo divertimento, sono veramente strafelice di essere lì, di fare il mio ultimo 200 stile. E’ tutto molto bello”.