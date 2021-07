Il Tg Diregiovani – Edizione del 27 luglio 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

TOKYO 2020. PELLEGRINI IN FINALE NEI 200 SL DI NUOTO

Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. È la sua quinta finale olimpica consecutiva nella stessa distanza dall’edizione di Atene 2004. Una impresa mai riuscita a nessun nuotatore. L’azzurra ha nuotato in 1’56″44 ed entra in finale con il settimo tempo. “Adesso sarà solo divertimento, sono veramente strafelice di essere lì, di fare il mio ultimo 200 stile. È tutto molto bello”. Ha detto Federica Pellegrini. “Era un obiettivo sicuramente più che mai difficile, il livello si è alzato molto, ci abbiamo provato fino alla fine”, ha affermato la campionessa ai microfoni della Rai. La finale è in programma domani 28 luglio alle 3.41del mattino ora italiana;

– DA ANYA TAYLOR-JOY A TIMOTHÉE CHALAMET: I PROTAGONISTI DI VENEZIA 78

Si alza il sipario sulla 78. Mostra del Cinema di Venezia, in programma dall’1 all’11 settembre al Lido, che torna in presenza tra restrizioni, green pass, sostenibilità, grandi produzioni e ospiti illustri. A svelare i titoli della nuova edizione è stato, come di consueto, il direttore della Mostra Alberto Barbera, in occasione di una conferenza stampa virtuale. Tra i titoli italiani in concorso ci sono: ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti, ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino, ‘Qui rido io’ di Mario Martone e ‘America Latina’ dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano. Tra le star internazionali più attese ci saranno Kristen Stewart, Anya Taylor-Joy e Timothée Chalamet;



– IL ‘TIRAGGIRO’ DI INSIGNE ENTRA NELLA TRECCANI

Il tiraggiro, marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne, finisce nel vocabolario della Treccani tra i neologismi del 2021. Il termine tiraggiro, già utilizzato da diversi anni per indicare un tipo di tiro ad effetto caratteristico di Insigne, è divenuto un trend nel corso degli Europei, quando il capitano del Napoli ha segnato contro il Belgio. Un gol che gli è valso, oltre all’ingresso di ‘tiraggiro’ nella Treccani, anche un posto nella top ten dei gol più belli di Euro 2020. Calcisticamente parlando, non è semplice fare questo tipo di gol. Oltre Insigne, anche Alessandro Del Piero era un maestro del tiro a giro. A metà degli anni novanta, l’ex numero 10 della Juventus ha realizzato gol magnifici ad effetto, soprannominati ‘tiri alla Del Piero’;

– FEDERICO ROSSI POSITIVO AL COVID: ‘VACCINIAMOCI’

“Sono in quarantena”. Con una storia su Instagram Federico Rossi ha comunicato ai fan di essere risultato positivo al Covid. Il cantante ha specificato di non avere sintomi e di stare bene, ma ha esortato i suoi follower a vaccinarsi e a diffidare dal tampone rapido. “Ci si salterà fuori prima o poi. Ne sono convinto”, ha scritto nella storia. “Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina ffp2. Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”. Dopo il concerto-evento per lo scioglimento del duo canoro ‘Benji & Fede’ formato con l’amico Benjamin Mascolo, Federico Rossi è tornato a scalare le classifiche musicali da solista, firmando ben due hit estive: ‘Movimento Lento’, in featuring con Annalisa e ‘Non è mai troppo tardi’;

– MANESKIN: “IL 9 LUGLIO SUONEREMO AL CIRCO MASSIMO”

“Per festeggiare questo premio importante vi annunciamo che il 9 luglio 2022 suoneremo al Circo Massimo”. Queste le parole dei Maneskin nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio, dopo aver ricevuto dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, la Lupa capitolina, riconoscimento che il Comune consegna a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli. “Il Circo Massimo e Roma vi aspettano a braccia aperte per cantare le vostre canzoni”, ha commentato Raggi.