Tg Cinema – Edizione del 28 luglio

È online la nuova edizione del Tg Cinema.

DA RIDLEY SCOTT A GABRIELE MAINETTI: I PROTAGONISTI DI VENEZIA 78

Si alza il sipario sulla 78. Mostra del Cinema di Venezia, in programma dall’1 all’11 settembre al Lido, che torna in presenza tra restrizioni, green pass, sostenibilità, grandi produzioni e ospiti amati. Ad aprire il Concorso della kermesse, come già annunciato, sarà ‘Madres Paralelas’ di Pedro Almodovar con Penelope Cruz. Tra i titoli italiani in concorso ci sono: l’atteso ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti, ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino, ‘Qui rido io’ di Mario Martone e ‘America Latina’ dei fratelli D’Innocenzo. Attesi al Lido anche ‘Spencer’ di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana; ‘The Lost Daughter’ – tratto dal libro di Elena Ferrante – con Olivia Colman, Dakota Johnson, Alba Rohrwacher e Peter Sarsgaard. Grandi titoli anche nella sezione ‘Fuori Concorso’: ‘The Last Duel’ di Ridley Scott con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck;‘Halloween Kills’ di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, che riceverà il Leone d’oro alla Carriera; ‘La scuola cattolica’ di Stefano Mordini e ‘Il bambino nascosto’ di Roberto Andò.

‘JUNGLE CRUISE’, DAL 28 LUGLIO AL CINEMA E DAL 30 SU DISNEY+

Adrenalina, azione, avventura e un albero magico da trovare, dotato di straordinarie capacità curative in grado di cambiare il futuro della medicina. Questi sono gli ingredienti di ‘Jungle Cruise’, diretto da Jaume Collet-Serra. Nel film – ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California – Dwayne Johnson veste i panni di un carismatico capitano di un battello fluviale, Emily Blunt, invece, di un’esploratrice alle prese con la ricerca. La pellicola arriva il 28 luglio al cinema e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

‘RIDATEMI MIA MOGLIE’, IL 13 E IL 20 SETTEMBRE SU SKY

Fabio De Luigi torna a raccontare la vita di coppia sullo schermo in ‘Ridatemi mia moglie’: la commedia romantica in due parti che sarà disponibile il 13 e il 20 settembre su Sky e Now. I protagonisti sono Giovanni (interpretato da De Luigi) e sua moglie Chiara (interpretata da Anita Caprioli), sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma sembra che solo lei se ne accorga. Chiara decide di lasciarlo con una lettera, che scrive ma che getta nel cestino; fa le valigie e si allontana da casa. Un giorno Giovanni ritrova la lettera, ma non si vuole dare per vinto e decide così di riconquistarla.

GHOSTBUSTERS: LEGACY, DALL’11 NOVEMBRE AL CINEMA

‘Ghostbusters: Legacy’ sente odore di debutto. Dopo vari slittamenti dovuti al Covid-19, il film arriva l’11 novembre nelle sale cinematografiche. L’atteso sequel della celebre saga degli Acchiappafantasmi vede come protagonisti Mckenna Grace, la star di ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard e Paul Rudd. Senza dimenticare il ritorno sul grande schermo dell’indimenticabile cast originale composto da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. Nel sequel i nuovi personaggi scoprono la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.