Ecco le emozioni (a fumetti) che parlano di ‘Identiche diversità’

Prendiper l’esattezza alcuni di queiche hanno saputo usare internet come palco per un vasto pubblico e fagli raccontare su carta emozioni e stati d’animo.Succede in Casa Feltrinelli Comics conla raccolta che vedein una veste inedita.

Panda è l’ospite e accoglie le storie (di vita vissuta) di Sio, Dado, Lorenza di Sepio e Marco Barretta, Paola Barbato e Matteo Bussola, Laura Romagnoli, Daw, Beatrice Bassoli, Pietro B Zemelo, Fran De Martino e Alessio Fioriniello. I fumettisti, ognuno col suo stile, raccontano di creatività, rabbia, frustrazione, vergogna, pigrizia, rabbia, orgoglio, paura o empatia.

La mente di questo piccolo grande saggio sulle emozioni a fumetti è quella del padre di Panda: Giacomo Bevilacqua.

«Rispetto a quelle magari di uno scrittore, di un musicista, di un regista, molte delle emozioni che gli autori di fumetti riversano sulle loro opere, vengono considerate delle emozioni di serie B, e questo penso sia ingiusto – Spiega Giacomo Bevilacqua – Gli autori di Identiche Diversità vi accompagneranno dentro le loro teste. Vi faranno scoprire come, emozioni e sentimenti, ma anche ansie e paure, sono le stesse per tutti, anche per noi fumettisti, e il modo in cui abbiamo deciso di esprimerle, non le rende meno importanti di quelle di altre persone».