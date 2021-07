Too Hot To Handle Brasile, Brenda e Matheus stanno ancora insieme?

Belli, giovani e… terribilmente dissoluti. Anche i protagonisti di Too Hot To Handle Brasile hanno portato alto il nome della lussuria come i colleghi della versione originale del reality show di Netflix.

La coppia più focosa del programma? Senza dubbio Brenda e Matheus.

Tra alti e bassi, i due hanno infiammato la prima edizione brasiliana dello show, dimostrando che l’astinenza sessuale è più difficile di quanto sembri…

Brenda e Matheus stanno ancora insieme?

Brenda e Matheus hanno fatto arrabbiare tutti i loro compagni di avventura per aver ottenuto la penalità massima dopo la notte di trasgressione in suite.

Dopo quell’episodio i due hanno iniziato a tenere un profilo basso, ma l’intesa sessuale nella coppia non è mai stata nascosta.

Li abbiamo lasciati nell’ultima puntata con la promessa di continuare il loro rapporto anche fuori. Sarà davvero così?

A quanto pare sembra di sì.

I due hanno condiviso più volte post e storie su Instagram che li ritraggono insieme. Matheus, in particolare, ha postato un’immagine romantica insieme a Brenda ai tempi di Too Hot To Handle, parlando di come la presenza della ragazza abbia reso i tramonti ancora più romantici. A quanto pare i due sono ancroa una coppia!

Per scoprire con certezza se Brenda e Matheus sono ancora insieme, non resta che aspettare la puntata speciale con la reunion del cast di Too Hot To Handle Brasile.