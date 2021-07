Tg Diregiovani – Edizione del 29 luglio 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– SI CELEBRA OGGI IL ‘TIGER DAY’

Si celebra oggi in tutto il mondo il ‘Tiger Day’ data scelta nel 2010 per approfondire la conoscenza sulle tigri, specie minacciata dal bracconaggio e dalla distruzione dell’habitat. Il 2010 segnò anche l’inizio di uno dei più grandi progetti di conservazione della storia: raddoppiare la popolazione globale di tigri entro il 2022, un’iniziativa ormai nota come progetto TX2. Governi, comunità, organizzazioni e imprese si riunirono per garantire un futuro a una specie simbolo del nostro pianeta. Salvare le tigri avrebbe significato salvare noi stessi e il pianeta in cui viviamo. Da allora sono trascorsi 11 anni, periodo in cui si è verificata un’importante inversione di tendenza;



– VENEZIA 78, ‘LOVELY BOY’ IN ANTEPRIMA ALLE GIORNATE DEGLI AUTORI

Dai cori degli ultras alla musica trap. Francesco Lettieri presenterà il suo secondo lungometraggio ‘Lovely Boy’ ,Fuori Concorso alle Giornate degli Autori della 78. Mostra del Cinema di Venezia. La nuova pellicola, targata Sky Original, racconta l’ascesa e il declino di una star della trap. Nei panni del protagonista c’è Andrea Carpenzano, che interpreta Nic, in arte Lovely Boy, l’astro nascente della scena trap romana. Tatuaggi in faccia, talento puro, completa strafottenza per il mondo. Inizialmente proiettato verso una folgorante ascesa musicale, rischia poi, di essere risucchiato in una spirale di autodistruzione;

– ‘JUNGLE CRUISE’: INTERVISTA A DWAYNE JOHNSON

Arrivato nelle sale italiane con Walt Disney e da domani disponibile su Disney+ con Accesso VIP, ‘Jungle Cruise’ è il film più avventurose dell’estate 2021. Per saperne di più Diregiovani ha incontrato Dwayne Johnson, protagonista del film accanto a Emily Blunt e Jack Whitehall, ecco cosa ha raccontato;

– ‘BATTITI LIVE’, STASERA LA TERZA PUNTATA SU ITALIA 1

Si rinnova l’appuntamento con la musica di Italia 1. Torna questa sera la terza puntata di ‘Battiti Live’, l’evento televisivo dell’estate promosso da Radio Norba e presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il Castello Aragonese di Otranto sarà ancora il palco di ‘Battiti Live’, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno ‘on the road’ in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite. Tra gli artisti che si esibiranno questa sera: Arisa, Mahmood, Gaia, Michele Bravi e Noemi e Carl Brave.