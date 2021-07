Francesco Gabbani operato alle corde vocali: “Non vedo l’ora di cantare con voi”

“Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali. Ora sto alla grande, non vedo l’ora di tornare a cantare con voi”. Queste le parole di Francesco Gabbani sui social, a seguito dell’operazione. L’artista è pronto per esibirsi dal vivo nel 2022 per due date: il 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago e l’8 maggio al Palazzo dello Sport di Roma.

FRANCESCO GABBANI OPERATO ALLE CORDE VOCALI, IL LUNGO POST

“Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali. La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione. Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso! Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!“, ha scritto Gabbani.