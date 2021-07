Sangiovanni feat Trevor Daniel nel remix di Malibu

Continua il successo di Sangiovanni, che tra un disco di platino e l’altro, lancia un remix internazionale di Malibu. La nuova versione, disponibile da oggi su tutte le piattaforme, vede la partecipazione del cantante statunitense Trevor Daniel, che ha reinterpretato in inglese la prima strofa del brano.

Sangiovanni Malibu Remix feat Trevor Daniel

Son le parole tue, no?

Tu non bisticci mai?

She’s touching my body

Then in the morning she’s running away

She ain’t going to tell me “Goodbye” to my face

Only “I’m sorry”

Oh baby why you messing with my head

Just to end up in my bed?

Got me giving it, again and again, it is what it is

You put your hand in mine

Look up at my eyes

PCH cruise through Malibu tonight

Your skin on my skin, got me mesmerized

I just want to dance with you under the moonlight

La città-tà-tà

Di notte si ta-ta-tace

Ancora che ta-ta-t’amo

Come un bambino con le figurine

La paranoia-ia-ia

Se poi te ne va-va-vai

E le braccia di un’altra-tra

Non fermano il tempo come con le tuе, sì

Strette, fermе le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io e poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

(Yah-yah, yah-yah, yah-yah)

Siamo due stelle, guardano tutti

Sei ancora piccola se ti imbarazzi

Quando ti regalo un po’ di carezze

Oppure ti faccio troppi complimenti

Baciami subito, che manco mi accorgo

Che il cielo non è solo il nostro

Ma il battito sì, quando

Ho le guance rosse-eh

Ho gli occhi di ghiaccio-oh

Rimango di stucco-oh

Quando mi dici: “Siamo imperfetti”

Quattro di notte-eh

Le luci si spengono

Le labbra si incollano

E dopo non si staccano mai

Strette, ferme le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io e poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

(Yah-yah, yah-yah, yah-yah)

La città-tà-tà

Di notte si ta-ta-tace

Faccio m’ama o non m’ama

Come i bambini con le margherite

La paranoia-ia-ia

Se poi te ne va-va-vai

E le braccia di un’altra-tra

Non fermano il tempo come con le tue, sì

Strette, ferme le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io e poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

(Yah-yah, yah-yah)

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Com’è?