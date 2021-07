Abbiamo avuto un secondo rapporto ma solo di qualche secondo…

Salve esperti vorrei sapere dato che ho avuto un rapporto orale ma poi lui nn si è lavato ma solamente asciugato, e dopo circa un’ora e mezzo abbiamo avuto rapporto vaginale però solamente di qualche secondo xché subito l’ho fatto uscire pensando che fosse pericoloso.. Cmq la mia paura è che è possibile che qualche goccia di liquido seminale ancora poteva esserci ed era vivo e si può rimanere incinta? anche se è stato solo pochi secondi di rapporto, vi prego aiutatemi a capire meglio

Rossella

Cara Rossella,

è difficile dare certezze assolute in quanto non si ha mai il controllo assoluto. Tecnicamente nei rapporti consecutivi potrebbero esserci dei rischi maggiori in quanto non basta una buona pulizia del pene per eliminare residui di sperma, considera che gli spermatozoi rimangono in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle primissime fasi dei rapporti successivi. È infatti consigliabile orinare oltre che mantenere buone pratiche di igiene per potere eliminare le tracce preesistenti. Sebbene va specificato che la minzione dopo l’eiaculazione non ha un potere contraccettivo, ma semplicemente riduce la possibilità di concepimento. Nel tuo caso specifico il contatto sembrerebbe essere stato breve ed iniziale e potrebbe non avere comportato rischi significativi.

Se il rapporto non è avvenuto nel periodo fertile che solitamente in un ciclo regolare oscilla tra l’11° e il 18° giorno i rischi sono ancora più bassi.

Per il futuro vi consigliamo di scegliere dei metodi contraccettivi sicuri ed affidabili che possano farvi vivere la sessualità in maniera serena e protetta. Puoi parlarne con il tuo ginecologo in modo da trovare quello più adatto a te.

Tornaci a scrivere quando vuoi.

Un caro saluto!