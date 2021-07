Tg Diregiovani – Edizione del 30 luglio 2021

Nelle news del Tg Diregiovani:

– SI CELEBRA OGGI LA GIORNATA MONDIALE DELL’AMICIZIA

Oggi in tutto il pianeta si festeggia la Giornata Mondiale dell’Amicizia, occasione per celebrare uno dei legami più forti dell’essere umano. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 30 luglio come data ufficiale, ma alcuni paesi festeggiano questa ricorrenza la prima domenica di agosto. La Giornata celebra l’amicizia tra popoli, paesi, culture e individui, con l’idea che possa ispirare gli sforzi di pace e offrire l’opportunità di costruire ponti tra le comunità. Secondo la tradizione, questo giorno andrebbe passato con i propri amici, bevendo un buon mojito, cocktail ufficiale di questa ricorrenza;

– ‘HOUSE OF GUCCI’ A DICEMBRE NELLE SALE. ONLINE IL TRAILER

“Un’eredità per cui vale la pena uccidere. Benvenuti a ‘House of Gucci”. Questo lo slogan con cui è stato rilasciato il trailer dell’attesissimo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci. Nel cast della pellicola, basata sul romanzo di Sara Gay Forden, ‘La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia’, Lady gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto e Adam Driver. ‘House of Gucci’ è ispirato alla storia vera della famiglia che ha fondato la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia;

– A SETTEMBRE SPECIALE ‘SEAT MUSIC AWARDS – DISCO ESTATE’

Nell’estate delle ripartenze e dei live, torna uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale: i ‘Seat Music Awards’. I Premi della Musica italiana sono pronti a riconquistare l’Arena di Verona con tre grandi appuntamenti: l’8 settembre lo ‘Speciale Seat Music Awards – Disco Estate’ riscalderà il pubblico, con la conduzione di Nek e andrà in onda il 12 settembre su RAI 1. Il 9 e 10 settembre sarà poi la volta di due imperdibili serate in diretta su RAI 1, condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I biglietti per assistere all’evento Speciale ‘Seat Music Awards – Disco Estate’ sono in vendita su Ticketone e Vivaticket;

– CAN YAMAN SPOILERA L’USCITA DI ‘SANDOKAN’

Forse i meno attenti non lo avranno notato ma Can Yaman nelle sue storie, ha spoilerato il mese di uscita della serie ‘Sandokan’, in cui vestirà i panni della Tigre della Malesia. La data che s’intravede dalla foto pubblicata è quella di ottobre 2021. In attesa dell’inizio delle riprese, quello che è certo è che la serie, prodotta da Luca Bernabei, è molto ambita dalle maggiori piattaforme e broadcaster nazionali, internazionali. In totale, gli episodi della prima stagione saranno 8 da cinquanta minuti ciascuno;

– GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI INNAMORATI PAZZI A IBIZA

La coppia più amata dell’anno vola ad Ibiza per una vacanza all’insegna dell’amore. Giulia Salemi ha mantenuto la promessa e ha portato Pierpaolo Pretelli sull’isola delle Baleari per la sua prima volta. Felici e innamorati come non mai, i due hanno condiviso con i fan le prime foto della loro avventura spagnola, il secondo viaggio insieme fuori dall’Italia dopo la vacanza a Samanà. In agosto la coppia tornerà a Maratea. I due hanno già trascorso un week end nella città natale di Pier, dove il cantante si è esibito con la sua hit ‘L’estate più calda’, ricevendo il premio ‘La perla’.

Il Tg Diregiovani va in vacanza e vi da appuntamento il 6 settembre!