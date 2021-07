Tokyo 2020, la schiacciata di Ivan Zaytsev terrorizza il muro avversario che si ritira – VIDEO

A quanto andrà la palla schiacciata da Ivan Zaytsev? E’ la domanda che ci facciamo tutti ogni volta che l’opposto azzurro tira una delle sue “cannonate”.

Se lo è chiesto anche il giocatore che si è trovato a murare una schiacciata dello Zar nel corso della partita Italia-Iran alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vinta dagli azzurri per 3-1. In una frazione di secondo, il numero dodici della nazionale iraniana ha capito di dover ritirarsi dal muro per salvare la faccia. Letteralmente.

Avendo saltato leggermente in anticipo, il giocatore avrebbe rischiato di prendere in pieno volto la palla schiacciata da Zaytsev… chi può biasimarlo!