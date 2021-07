Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? Ecco che sta succedendo

Impazza il gossip sulla coppia più chiacchierata d’Italia. Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero aver scritto la parola fine alla loro storia.

Non ci sono conferme o smentite da nessuna delle due parti, ma sembra che da diverse settimane i due non si siano più visti, al punto di trascorrere le vacanze separati. Diletta è stata in Sardegna con gli amici, Can Yaman si è invece rilassato in Puglia. Adesso l’attore è volato in Sardegna, ma a quanto pare la conduttrice è tornata a Milano.

Basta questo ad affermare che la coppia sia in crisi?

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

A lanciare la bomba sulla separazione della coppia è stato per primo Alessandro Rosica di Investigatore Social, che nel corso di una diretta su Instagram ha affermato che tra i due sarebbe tutto finito da diversi giorni. Una fonte avrebbe riferito che “Hanno litigato ma per il bene di entrambi hanno deciso di rimanere amici, in buoni rapporti”.

E il matrimonio?

Diletta Leotta e Can Yaman erano (o sono?) prossimi al matrimonio. La proposta è arrivata con tanto di anello di Tiffany da oltre 40mila euro. Per fare le cose per bene, la scorsa primavera Diletta è volata in Sicilia con Can, per presentarlo alla sua famiglia. Ora è stata la volta della Turchia, dove la Leotta ha potuto conoscere i genitori, i parenti e gli amici dell’attore.